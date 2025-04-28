Необычный случай: Как советский учёный пережил смертельную дозу радиации

В научном мире иногда происходят события, которые удивляют даже спустя десятилетия. Одним из таких случаев является история советского физика Анатолия Петровича Бугорского, который в 1978 году стал участником одного из удивительных инцидентов в истории ядерной физики. Об этом пишет LadBible.

Фото из открытых источников

Бугорский работал в Институте физики высоких энергий в городе Протвино, где занимался исследованиями на крупнейшем в СССР синхротроне U-70 – мощном ускорителе элементарных частиц. Именно там, 13 июля 1978 года, произошёл тот самый невероятный случай.

В ходе проверки оборудования Бугорский оказался в опасной близости к протонному лучу. Наклоняясь, он непреднамеренно подставил свою голову прямо под поток высокоэнергетических частиц. Луч прошёл сквозь его голову, оставив после себя ослепительную вспышку света, которую сам учёный позже сравнил с «тысячей солнц». Доза радиации, полученная им в этот момент, составила около 2000–3000 зивертов – уровень, многократно превышающий смертельно опасные показатели.

Фото из открытых источников

Последствия были ужасающими: лицо Бугорского начало стремительно отекать, а след от луча стал виден на коже и костях черепа. Врачи предполагали, что дни учёного сочтены, и его перевезли в одну из московских клиник, ожидая неизбежного исхода.

Но случилось нечто неожиданное. Вместо того чтобы угаснуть, здоровье Бугорского стало постепенно восстанавливаться. Он покинул больницу, вернулся к научной деятельности и даже успешно защитил докторскую диссертацию. Несмотря на частичную потерю слуха и некоторые неврологические проблемы, он продолжал работать физиком-ядерщиком.

Сегодня Анатолию Петровичу уже 82 года. Этот случай вошёл в историю как одно из самых поразительных явлений в области радиационной биологии.