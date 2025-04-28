Загадочные структуры на Марсе: Что о них известно?

Недавно пользователи сети вновь обратили внимание на необычные изображения с Марса, сделанные камерой орбитального аппарата Mars Global Surveyor. Среди них выделялась «квадратная структура», вызвавшая восторг у Илона Маска, а также сторонников теорий заговора. Однако, помимо этого загадочного квадрата, привлекли к себе внимание не менее интригующие находки — так называемые «монолиты», обнаруженные на Марсе и его спутнике Фобосе.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Эти изображения, сделанные зондом НАСА, не являются новыми: марсианский монолит был запечатлен еще в 2008 году, а монолит Фобоса — в 1998 году. Интерес к монолитам вновь вспыхнул после того, как в 2009 году астронавт Базз Олдрин предложил посетить монолит на Фобосе.

Фото из открытых источников / «Монолиты» на Марсе (слева) и Фобосе (справа)

«Мы должны смело идти туда, куда человек еще не ступал; лететь к кометам, посещать астероиды, посещать спутник Марса», — утверждал Олдрин в интервью, подчеркивая, что такие структуры могут вызвать вопросы о их происхождении.

Тем не менее, исследователи уверены, что объяснение появления монолитов не связано с инопланетными цивилизациями. Например, Лаборатория реактивного движения НАСА сообщает, что изображения, полученные во время четвертого пролета Mars Global Surveyor, показывают, как крупные валуны, один из которых диаметром около 85 метров, могли образоваться в результате удара, создавшего кратер Стикни на Фобосе. Этот кратер, шириной около 9,7 километра, занимает значительную часть поверхности спутника и, вероятно, стал источником тех самых валунов.

Что касается марсианского монолита, то его форма также может быть объяснена естественными процессами. Главный исследователь Альфред Макьюэн из Университета Аризоны, отметил, что подобные прямоугольные валуны встречаются на Земле и других планетах.

«Наслоение горных пород и тектонические разломы создают плоскости ослабления, что приводит к выветриванию и отделению прямоугольных блоков от коренной породы», — объяснил он.

Кроме того, низкое разрешение изображений, полученных с орбиты Марса, может создавать иллюзию прямолинейности объектов.

«При недостаточном разрешении объекты могут выглядеть прямоугольными из-за квадратных пикселей на изображении», — добавил техник-исследователь Джонатон Хилл из Университета штата Аризона.

Хотя загадочные структуры на Марсе продолжают вызывать интерес и обсуждения, научные объяснения дают более реалистичное представление о том, что на самом деле происходит на этой удаленной планете.