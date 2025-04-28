 

Из США в Гондурас были высланы дети с американским гражданством

28.04.2025, 22:20, Новости дня
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Как сообщили американские правозащитные организации, на минувшей неделе из США были депортированы в Гондурас трое детей, у которых есть американское гражданство. У одного из детей – четвертая стадия рака.

Том Хоман, назначенный президентом США Дональдом Трампом на пост “пограничного царя”, заявил, что дети покинули США не по указанию властей, а потому, что так решили их высылаемые из страны матери. “Эти женщины находились в США незаконно. Наличие у ваших детей гражданства не освобождает вас от обязанности соблюдать закон”, – заявил он.

Высылке подверглись две женщины, одна из которых беременна, и трое детей в возрасте двух, четырех и семи лет. Правозащитная организация Американский союз гражданских свобод утверждает, что это было сделано в нарушение юридической процедуры.

Однако Хоман подчеркивает, что семьи не были разделены. Он также выступает против использования термина “депортация”, поскольку речь идет о гражданах США.


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