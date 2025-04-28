Ученые выяснили: мужчины растут вдвое быстрее женщин

Международная команда учёных провела исследование, которое показала, что в странах с высокими уровнями благосостояния и здоровья мужчины становятся выше и тяжелее гораздо быстрее, чем женщины. В исследовании использовались данные135 645 человек из 62 стран, включая Великобританию, где использовались исторические данные, начиная с 1900 года. Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

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Основной акцент сделан на изучении полового диморфизма — различий в физических параметрах между мужчинами и женщинами. Оказалось, что улучшение социальных и экологических условий ведёт к увеличению роста и веса, однако эти изменения проявляются у мужчин почти вдвое активнее, чем у женщин.

Исследователи отмечают, что эти результаты согласуются с предыдущими выводами о предпочтениях в выборе партнёров: гетеросексуальных женщин чаще привлекают более высокие и крупные мужчины, тогда как мужчинам обычно нравятся более низкие и стройные партнёрши. Эти предпочтения могут объясняться тем, что крупный размер мужского тела воспринимается как признак силы и хорошего здоровья.

Учёные подчеркивают, что такие тенденции могут свидетельствовать о большей чувствительности мужского организма к изменениям в условиях жизни. Возможно, причина кроется в том, что поддержание крупного тела требует больших ресурсов, поэтому оно более восприимчиво к внешним факторам.

Различия между странами тоже оказались значимыми. Например, в государствах с высоким индексом человеческого развития диапазон веса оказался шире, а разница в росте среди мужчин сокращалась с улучшением общих показателей благополучия.

По мнению авторов исследования, увеличение роста мужчин может служить индикатором общего состояния здоровья нации, что делает его удобным инструментом для оценки социального прогресса. Однако они признают необходимость дальнейших исследований, особенно длительных наблюдений за одними и теми же людьми в разных странах.