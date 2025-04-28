Рупор кремлевской пропаганды: Перемирие на 9 мая
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Путин объявил перемирие на 9 мая по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. Противник его конечно же будет срывать, как срывал Пасхальное перемирие.
В дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия.
Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.
В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ – Путин
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Источник: Colonel Cassad
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