Восстановление электроснабжения в Испании займет до десяти часов

В Испании и Португалии продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после веерных отключений электричества. В отдельные регионы свет уже вернулся, однако электрическая компания Испании Red Electrica сообщила, что полное восстановление потребует от шести до десяти часов.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что причина блэкаута еще не установлена. Он также призвал общественность экономно расходовать батарейки телефонов. Глава правительства заявил об усилении патрулирования на улицах и о том, что больницы продолжают оказывать медицинскую помощь населению.

Отключение электричества привело к транспортному коллапсу. Перестали работать светофоры, было прервано железнодорожное сообщение. Было отменено множество авиарейсов. Спасателям пришлось вызволять людей из застрявших в туннелях поездов метро. Система электронных платежей работает с перебоями.