Исследование: чрезмерное использование ИИ снижает навыки критического мышления

Искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Мы обращаемся к нему за помощью в самых разных ситуациях: от поиска информации до составления документов и выполнения рутинных задач. Однако новое исследование предупреждает, что чрезмерная зависимость от ИИ может негативно сказаться на нашей способности мыслить критически. Об этом сообщает Unilad Tech.

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Доктор Майкл Герлих из Швейцарской бизнес-школы SBS в Цюрихе провёл масштабное исследование, посвящённое влиянию ИИ на когнитивные способности человека. В рамках исследования более 600 участников из Великобритании прошли опросы и интервью, чтобы выяснить, как использование ИИ связано с навыками критического мышления. Участники были разделены на три возрастные группы: 17–25 лет, 26–45 лет и 46+ лет.

Результаты показали, что молодое поколение (17–25 лет) чаще полагается на ИИ в повседневной жизни, чем люди старше 45 лет. При этом участники старшей возрастной группы продемонстрировали более высокие показатели критического мышления. Доктор Герлих отметил, что молодые люди, активно использующие ИИ, склонны к когнитивной разгрузке, когда технологии берут на себя часть умственной работы. Это, в свою очередь, может ослабить их способность анализировать информацию и принимать самостоятельные решения.

Исследование также включало полуструктурированные интервью с 50 участниками, которые подтвердили, что ИИ всё чаще становится основным инструментом для решения задач. Молодые люди признались, что используют ИИ для написания текстов, поиска работы и даже составления электронных писем. Однако такая зависимость от технологий, по мнению учёных, может иметь долгосрочные последствия для развития когнитивных навыков.

Эти выводы перекликаются с результатами другого исследования, проведённого компанией TalentLMS. В ходе опроса 1000 сотрудников поколения Z (в возрасте 20–27 лет) в США выяснилось, что почти половина респондентов предпочитают обращаться за помощью к ИИ, а не к своим руководителям или коллегам. 46% опрошенных заявили, что получают более качественные рекомендации от ИИ, чем от людей.

«Для поколения Z ИИ — это не просто инструмент, а постоянный помощник, который помогает им как в работе, так и в личной жизни», — отмечают исследователи.

Однако они предупреждают, что чрезмерное увлечение ИИ может негативно сказаться на профессиональном развитии молодых сотрудников, особенно в таких аспектах, как командная работа, коммуникация и построение отношений на рабочем месте.

Эксперты прогнозируют, что по мере дальнейшего внедрения ИИ в рабочие процессы взаимодействие между людьми будет сокращаться. Это может привести к изменению структуры рабочего места, где технологии станут основным источником информации и поддержки. Однако, как показывают исследования, важно найти баланс между использованием ИИ и сохранением навыков критического мышления, чтобы не потерять способность к самостоятельному анализу и принятию решений.