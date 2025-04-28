 

Микропластик в мозге человека: тревожный рост концентрации

28.04.2025, 19:50, Разное
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За последние восемь лет исследователи зафиксировали значительный рост содержания микропластика в тканях человеческого организма, причем наибольший скачок был отмечен именно в мозге. Концентрация этого вредного вещества увеличилась на 50%, согласно исследованию Университета Нью-Мексико в США.

Фото из открытых источников

Исследовательская группа провела анализ образцов тканей, полученных от людей, скончавшихся в 2016 и 2024 годах. Результаты показали, что уровень микропластика существенно возрос не только в мозге, но и в других органах, таких как печень и почки. Однако наиболее тревожным оказался тот факт, что содержание микропластика в мозге оказалось в 7–30 раз выше, чем в остальных исследованных органах.

Кроме того, исследователи отметили, что у пациентов, страдающих деменцией, уровень микропластика в мозге был еще выше, чем у тех, кто не имел серьезных заболеваний. Эти данные вызывают серьезные опасения относительно влияния микропластика на здоровье человека и требуют дальнейшего изучения.

Исследование подчеркивает необходимость пристального внимания к проблеме загрязнения окружающей среды пластиком, который уже проник в организм человека и может оказывать негативное воздействие на его здоровье.


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