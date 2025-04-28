Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1160-й день войны. Заявлено об уничтожении израильской РЛС

Министерство обороны РФ 28 апреля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение скоплениям живой силы и техники пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Запселье, Могрица, Юнаковка, Угроеды, Великий Прикол и Миропольское Сумской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов. В результате активных действий подразделения группировки войск “Запад” освободили населенный пункт Каменка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Московка, Сеньково, Купянск Харьковской области, Новое, Ямполь и Кировск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 240 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы “Квертус” и шесть складов боеприпасов. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Петровка, Серебрянка, Северск, Рай-Александровка, Константиновка, Катериновка, Дылеевка и Плещеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, два пикапа и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух тяжелых механизированных, трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лысовка, Новая Полтавка, Ульяновка, Тарасовка, Богдановка, Успеновка и Удачное Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 375 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и радиолокационную станцию RADA производства Израиля. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух егерских бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе, Червоное Запорожской области и Новополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Белозерка, Токаревка, Никольское и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, три автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов подразделений ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 234 беспилотных летательных аппарата самолетного типа”.

Отметим, что об уничтожении израильского оружия в Украине минобороны РФ заявляет в 14-й раз с начала войны. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов тоже.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 54179 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23071 танк и других боевых бронированных машин,1553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24224 орудия полевой артиллерии и минометов, 34689 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, “спецоперация” на территории Украины и “спецоперация” в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 104800 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 134 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).