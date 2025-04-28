Рупор кремлевской пропаганды: Украина потеряла истребитель Су-27 в бою с “Геранью”

Украина потеряла истребитель Су-27 в бою с "Геранью"

Противник признал, что в воздушном бою с "Геранями" был потерян истребитель Су-27.

Скорее всего либо пытался сбить слишком близко и был посечен осколками, либо "Титаны ППО" по традиции сбили своего. Пилот сумел катапультироваться и выжил.

Стоит отметить, что это не первый эпизод победы "Герани" над истребителем противника. В 2022 году взорвавшаяся "Герань" сбила истребитель МиГ-29 противника в районе Винницы.

Таким образом на счету "Гераней" уже как минимум 2 сбитых истребителя противника в воздушных боях.

Ждем F-16.

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Источник: Colonel Cassad

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