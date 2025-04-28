Левитт – Трамп разочарован Зеленским и Путиным

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт в понедельник, 28 апреля, заявила, что президент США Дональд Трамп разочарован лидерами РФ и Украины.

Отвечая на вопрос о результатах недавней встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, Левитт отметила, что американский президент “разочарован обоими лидерами обеих стран” (Зеленским и Путиным), но сохраняет оптимизм в отношении того, что он может добиться заключения соглашения о перемирии.

“Он (Трамп) хочет увидеть полное прекращение огня. Как я понимаю, Владимир Путин этим утром предложил временное прекращение огня. Президент (Трамп) ясно дал понять, что он хочет полного прекращения огня сначала, чтобы убийства и кровопролитие прекратились”, – сказала Левитт на брифинге.