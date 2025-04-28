 

Левитт – Трамп разочарован Зеленским и Путиным

28.04.2025, 17:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт в понедельник, 28 апреля, заявила, что президент США Дональд Трамп разочарован лидерами РФ и Украины.

Отвечая на вопрос о результатах недавней встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, Левитт отметила, что американский президент “разочарован обоими лидерами обеих стран” (Зеленским и Путиным), но сохраняет оптимизм в отношении того, что он может добиться заключения соглашения о перемирии.

“Он (Трамп) хочет увидеть полное прекращение огня. Как я понимаю, Владимир Путин этим утром предложил временное прекращение огня. Президент (Трамп) ясно дал понять, что он хочет полного прекращения огня сначала, чтобы убийства и кровопролитие прекратились”, – сказала Левитт на брифинге.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Путин объявил о перемирии на время празднования 80-летия Победы. МИД Украины – “Зачем ждать?”

28.04 / Власти РФ объявили в розыск журналистку Юлию Таратуту

28.04 / В Ватикане 7 мая начнутся выборы нового Папы Римского

28.04 / Испания и Португалия остались без электричества

28.04 / “Голод как оружие” – суд в Гааге начал новое разбирательство против Израиля

28.04 / Экс-президента Украины Януковича заочно приговорили к 15 годам лишения свободы

28.04 / Путин поблагодарил “корейских героев, отдавших жизнь за Россию”

28.04 / Китайский флаг был поднят на спорном острове рядом с филиппинским форпостом

28.04 / Альпинист, покоривший Фудзи, был спасен дважды после того, как вернулся за потерянным телефоном

28.04 / Массированная атака украинских БПЛА на завод военной электроники Кремний-Эл в Брянске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика