 

Мнение: Многодетность и социальная справедливость

28.04.2025, 17:35, Разное
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В среднем в 19-м веке в России было по 7 детей на каждую женщину. Однако это не значит, что в типичной семье рождалось ровно 7 детей. Дело в том, что многие уходили в монастырь, погибали на войне, умирали от болезней или просто оставались холостыми до конца жизни. Тогда слово «семья» означало не совсем то же самое, что сейчас, поэтому дяди и тёти принимали по умолчанию активное участие в воспитании подрастающего поколения.

С другой стороны, если пара всё же образовывалась и начинала строгать ребятишек, то всего лишь на 7 обычно не останавливались. Сейчас читаю книгу по временам Александра I, и автор мимоходом сообщает, что у княгини Голицыной, к примеру, было 10 сыновей, у Юшковых — 5 сыновей и 5 дочерей, у кого-то ещё — 22 ребёнка, и так далее.

Одним из неожиданных последствий такой плодовитости был сильный крен общества в сторону социальной справедливости. Огромные богатства и высокие титулы невозможно было передать по наследству сразу всем своим детям, тем более всем внукам или правнукам. Поэтому даже правнуки королей были зачастую бедны — единственным их наследством было благородное воспитание, которое позволяло им доблестно служить в армии или продвигаться на гражданской службе.

За рубежом ситуация была аналогичной. Навскидку вспомню два литературных примера. Сотник Бернард — профессиональный военный, у которого нет значимой собственности и личного титула, хотя он является правнуком могущественного барона. Сержант Босуэл — правнук короля Якова II (ссылка).

Таким образом, все эти занимательные истории про богатейшие семьи Флоренции, сохраняющие свой статус на протяжении столетий, не учитывают важный нюанс. В нормальном обществе постоянно идёт перемешивание слоёв. Богатые и влиятельные с каждым поколением опускаются вниз, а бедные, в свою очередь, имеют шансы подняться наверх.

В некоторые периоды эту проблему пытались решать через майорат — передавали 95% наследства старшему сыну, чтобы оно не распылялось при смене поколений. Однако эта система панацеей не была: напротив, она эффективно отправляла второстепенных наследников вниз по социальной лестнице, создавая тем самым вакантные места наверху.

Впрочем, справедливости ради, всё это в прошлом, а сейчас мы с вами находимся в принципиально иной ситуации. С одной стороны, у нас развитый капитализм, и социальные лифты работают лучше, чем когда-либо в истории — особенно с учётом увеличившейся продолжительности жизни. С другой стороны, среднее число детей на семью теперь ниже двух, так что естественное распыление капиталов сменилось на их естественную аккумуляцию.

Источник: Место для дискуссий


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