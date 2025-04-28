Рупор кремлевской пропаганды: Россия в случае необходимости окажет военную помощь КНДР

В Кремле подтвердили, что в случае необходимости, Россия также окажет военную помощь Северной Корее в соответствии с договором о безопасности и той статьи, которая уже привела к отправке северокорейских войск в Россию.

Так как военный союз носит оборонительный характер, то данная опция активируется, если на Северную Корею кто-то нападет (там три варианта – США, Южная Корея и Япония). Сама она первой нападать не собирается. Лучшее подтверждение этого – участие в Курской операции в 2024-2025 годах стало для Северной Кореей первым полноценным участием в большой войне с 1953 года. Перерыв составил 72 года. Это к вопросу о байках про "агрессивную Северную Корею". Посчитайте, сколько за это же время вели войн (преимущественно агрессивных) США.

Официальная благодарность северным корейцам от Путина.

26 апреля 2025 года Вооружённые Силы Российской Федерации в ходе боевых действий завершили разгром группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область. Тем самым положен конец преступной провокации украинских властей, предпринявших попытку захвата части территории Российской Федерации.

В разгроме вторгшихся на нашу территорию неонацистских формирований киевского режима активное участие принимали подразделения Корейской Народной Армии – в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года. В частности, в соответствии со статьёй 4 Договора, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооружённого нападения на одну из договаривающихся Сторон.

Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично Председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР.

Отдаём должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой.

Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию.

Уверены, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между нашими странами, закалённые на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям. – цинк

http://www.kremlin.ru/events/president/news/76805

СМИ КНДР выражают большое удовлетворение своим участием в Курской операции. Ценный боевой опыт безусловно будет в ближайшее время внедряться в вооруженных силах КНДР.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках