 

Власти РФ объявили в розыск журналистку Юлию Таратуту

28.04.2025, 16:55, Новости дня
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В понедельник, 28 апреля, стало известно, что МВД РФ объявило в розыск ведущую телеканала “Дождь” Юлию Таратуту, в отношении которой ранее было возбуждено дело “об уклонении от обязанностей иноагента”.

“Основание для розыска: разыскивается по статье УК”, – сказано в карточке базы розыска МВД РФ. По какой именно статье разыскивается Юлия Таратута, не уточняется.

Юлия Таратута была объявлена российскими властями “иноагентом” в декабре 2022 года, тогда в списке “иноагентов” она была отмечена как главный редактор издания Wonderzine.


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