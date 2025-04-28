Новое исследование метеоритов меняет представление о происхождении Мирового океана

Недавние исследования, опубликованные в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta, заставляют пересмотреть устоявшиеся теории формирования Мирового океана. Ученые предположили, что океаны Земли возникли после появления Луны, а не одновременно с образованием планеты, как считалось ранее.

Фото из открытых источников

Долгое время существовали две основные гипотезы о происхождении воды на Земле. Согласно первой гипотезе, вода была частью вещества, из которого сформировалась Земля. Вторая предполагала, что вода появилась позже, прибыв на планету с кометами. Однако анализ состава комет показал значительные отличия от земной воды, что делает эту версию менее вероятной.

Также существовала гипотеза о том, что вода могла быть принесена гипотетической планетой Тейя, столкновение которой с Землей, возможно, привело к образованию Луны. Однако новые данные о химическом составе метеоритов ставят это предположение под сомнение. Ученые обнаружили, что молибден в земных породах больше похож на метеориты из внутренних областей Солнечной системы, а не на материал, который могла бы принести Тейя. Это указывает на то, что Тейя, вероятно, не содержала значительных запасов воды.

Современные исследования предлагают другую точку зрения: вода могла быть изначально «заперта» в глубинных минералах Земли. Со временем, в процессе геологических изменений, она постепенно высвобождалась, что в итоге привело к образованию океанов.