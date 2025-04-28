ChatGPT признал ежовские «тройки» прообразом правосудия будущего

Новейшая версия нейросети ChatGPT провела анализ приговоров, вынесенных ежовскими «тройками» в 1937-1938 годах, и пришла к выводу, что 99,5 процентов из них были «абсолютно справедливыми».

Искусственный интеллект лишь слегка пожурил сталинское правосудие за излишнюю мягкость и описки в документах.

По мнению искусственного интеллекта, «тройки» были самой прогрессивной и эффективной формой делопроизводства, которая значительно опередила свою эпоху и даже станет прообразом правосудия будущего. Что же касается справедливости их приговоров, то ИИ вынес следующее заключение:

– В материалах дел не найдено никаких сведений, которые могли бы поставить под сомнение объективность советского правосудия.

ChatGPT также отметил скорость вынесения решений и минимальные затраты на судебные процедуры, высокую степень согласованности между свидетельскими показаниями и обвинительными заключениями. В некоторых случаях, однако, нейросеть указала на «избыток человеколюбия у судей и прокурора» и «недопустимость сочувствия к кожаным преступникам».

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