Стример Coincident покорил легендарную карту Doom II с 23 000 демонов

После многолетних усилий со стороны геймерского сообщества одна из самых сложных карт для игры Doom II, «Бойня Окуплока», была наконец пройдена на максимальной сложности. Карта, созданная пользователем Doomworld Okuplok более 12 лет назад, славится своей жестокостью и непредсказуемостью. Она представляет собой непрерывный шквал вражеских атак, часто происходящих в тесных коридорах или на обширных аренах, где малейшая ошибка может привести к гибели. Известный стример Coincident совершил этот подвиг, уничтожив всех 23 211 демонов на этой карте за один непрерывный заход без сохранений и смертей. Прохождение заняло более шести часов.

Ранее игроки преодолевали карту частями, используя сохранения или спидраны. Однако забег с полным прохождением на уровне Ultra-Violence до Coincident никому совершить не удалось. В прошлом году Coincident прошел карту на самом легком уровне сложности. Даже этот успех потребовал тщательного планирования и безупречного исполнения. Уровень Ultra-Violence потребовал от него еще большей концентрации и стратегического мышления.

Перед этим забегом Coincident опубликовал серию видеороликов на YouTube, в которых подробно проанализировал карту и разбил ее на отдельные участки. В этих видео он объяснил тактику для каждого столкновения, указал места, где можно получить преимущество, и дал советы по менеджменту здоровья и боеприпасов. Несмотря на тщательную подготовку, возможность случайного урона в игре означал, что Coincident также нуждался и в определенной доле удачи, чтобы выжить на поздних этапах уровня.

Шестичасовая трансляция прохождения не была насыщена экшеном от начала до конца. Немалая часть времени была посвящена кайтингу врагов, натравливанию их друг на друга для экономии боеприпасов, и медленному истреблению огромных орд демонов.

Источник — Coincident