Загадочная структура на Марсе: творение природы или следы древней цивилизации?

На этой неделе внимание интернет-сообщества вновь привлекли фотографии с Марса, на которых запечатлена необычная квадратная структура. Эти снимки были сделаны камерой Mars Global Surveyor (MGS) Mars Orbiter Camera (MOC) и вызвали бурные обсуждения после того, как их заметили пользователи Reddit. Вскоре интерес к ним подогрели Джо Роган и Илон Маск, поделившись изображениями на своих платформах.

Фото из открытых источников / NASA / JPL / Malin Space Science Systems

На первый взгляд, структура действительно напоминает нечто искусственное, что породило множество теорий о возможных древних цивилизациях на Красной планете. Однако исследователи из Университета штата Аризона, изучающие изображения Марса, объясняют, что мы, скорее всего, имеем дело с природным образованием. Область, запечатленная на снимке, имеет диаметр около трех километров, и подобные формы могут быть результатом геологических процессов.

Феномен, когда люди видят знакомые формы в случайных объектах, известен как парейдолия. Это явление объясняется нашей эволюционной необходимостью быстро распознавать потенциальные угрозы.

История знает немало примеров, когда люди принимали природные образования за следы инопланетной жизни. В XIX веке астроном Персиваль Лоуэлл предположил, что на Марсе существуют каналы, созданные разумной цивилизацией, основываясь на наблюдениях Джованни Скиапарелли. Однако последующие исследования опровергли эти предположения.

Хотя идея о марсианских сооружениях может показаться увлекательной, более вероятно, что мы наблюдаем природные явления и игру света и теней. Ученые продолжают искать доказательства жизни на других планетах, но пока все указывает на то, что природа способна удивлять нас своими творениями без вмешательства инопланетян.