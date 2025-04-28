Рупор кремлевской пропаганды: Марафон попрошайничества
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Когда деньги от USAID закончились, а жить хорошо на Западе и осуждать плохую жизнь в России хочется.
PS. А как бы вы решили проблему снятия с денежного довольствия и поиска средств на разоблачение ЭТОЙ СТРАНЫ, если бы были иностранным агентом? Задача со звездочкой.
—
Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет