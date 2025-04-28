Рупор кремлевской пропаганды: Марафон попрошайничества

Когда деньги от USAID закончились, а жить хорошо на Западе и осуждать плохую жизнь в России хочется.

PS. А как бы вы решили проблему снятия с денежного довольствия и поиска средств на разоблачение ЭТОЙ СТРАНЫ, если бы были иностранным агентом? Задача со звездочкой.

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Источник: Colonel Cassad

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