 

Испания и Португалия остались без электричества

28.04.2025, 15:05, Новости дня
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На всей территории Испании, за исключением Канарских и Балеарских островов, днем 28 апреля отключилось электричество. Блэкаут наблюдается и в Португалии, в том числе – в Лиссабоне, а также в некоторых районах Франции.

Нарушено железнодорожное и авиационное сообщение, в нескольких городах, включая Мадрид и Барселону, люди оказались заблокированными в вагонах метро. Больницы задействуют генераторы. Не работает мобильная связь.

Члены правительства прибыли в штаб-квартиру электрической компании Red Eléctrica, где проходит экстренное заседание кабинета. Причина аварии пока не установлена. Одной из возможных причин называют хакерскую атаку. Также не исключается, что веерное отключение произошло из-за пожара на линии электропередач на юго-западе Франции.


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