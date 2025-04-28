Учёные исследуют влияние тёмной энергии на вероятность существования инопланетной жизни

Недавнее исследование, проведённое учёными из Швейцарии и Великобритании, позволяет иначе взглянуть на возможность существования разумной жизни в нашей Вселенной. Исследователи сосредоточились на том, как тёмная энергия, загадочная сила, ускоряющая расширение Вселенной, может влиять на формирование звёзд и, следовательно, на вероятность появления жизни.

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Уравнение Дрейка, предложенное в 1962 году астрономом Фрэнком Дрейком, используется для оценки числа внеземных цивилизаций в нашей галактике. Оно учитывает различные факторы, включая скорость образования звёзд и наличие планет, способных поддерживать жизнь. Однако тёмная энергия в это уравнение не включена, хотя она играет главную роль в звездообразовании.

Исследовательская группа изучила, как плотность тёмной энергии влияет на количество звёзд, образовавшихся за всю историю Вселенной. Их модель также применима к гипотетическим вселенным с разными уровнями тёмной энергии. Это позволяет оценить вероятность существования разумной жизни в мультивселенной.

Ведущий автор исследования, доктор Даниэле Сорини из Даремского университета, отметил, что звёзды необходимы для возникновения биологической жизни. Учёные смоделировали образование звёзд при различных уровнях тёмной энергии и обнаружили, что наибольшее количество звёзд сформировалось бы в условиях, где тёмная энергия составляет около одной десятой от наблюдаемой в нашей Вселенной. Это означает, что наша Вселенная близка к идеальным условиям для возникновения жизни, но не является таковой.

Кроме того, исследователи рассмотрели мультивселенную, где каждая вселенная имеет свою плотность тёмной энергии. Они обнаружили, что в 99,5% этих гипотетических вселенных плотность тёмной энергии выше, чем в нашей, что делает их менее благоприятными для появления разумных наблюдателей.