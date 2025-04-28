По завещанию Зураба Церетели памятник Петру I перевезут из Москвы в Тбилиси

Знаменитый памятник Петру I – одно из самых высоких сооружений Москвы – перевезут в Тбилиси, на родину Зураба Церетели. Такова была последняя воля известного скульптора.

По словам близких и родных Церетели, скульптор очень гордился памятником и всякий раз, оказываясь в Москве, «навещал» свою знаменитую работу. Поэтому было принято решение переместить памятник в Тбилиси, установив его в том самом тихом и уютном дворике, где скульптор провёл свое детство и юность.

Заместитель мэра Тбилиси по хозяйственным вопросам Нои Таглитишвили заявил, что ради установки памятника на новом месте потребуется снести 5-6 домов в историческом центре, однако жители этих домов уже добровольно согласились переехать в другие районы города без какой-либо компенсации.

В мэрии Москвы также сообщили, что транспортировка монумента потребует внеплановых расходов в размере около 10 млрд рублей, что потребует сокращения некоторых социальных расходов. В частности, москвичам придётся отказаться от новой коллекции уличной плитки и довольствоваться старой плиткой 2024 года. Ещё одной сложностью станет вопрос трудоустройства 5 тысяч человек, занимавшихся обслуживанием памятника Петру I.

Заявку на перемещение в Тбилиси другого памятника российскому императору, который расположен в Санкт-Петербурге, отвергли в Смольном.

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