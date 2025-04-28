Путин поблагодарил “корейских героев, отдавших жизнь за Россию”

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность военнослужащим северокорейской армии за участие в боевых действиях против украинских военных в Курской области и высказал признательность лидеру КНДР Ким Чен Ыну. По его словам, операция закончилась “разгромом украинской группировки”.

“Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой. Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию”, – цитирует Путина агентство “Интерфакс”.

Российский лидер также заявил, что подразделения корейской народной армии действовали в полном соответствии с международным правом, а также Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР от 19 июня 2024 года. Путин подчеркнул, что четвертая статья договора предусматривает незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон.

Напомним, что 24 февраля 2022 года РФ совершила вооруженную агрессию против Украины, а не наоборот. Несмотря на участие корейских войск в войне с Украиной, Путин выступает категорически против отправки в Украину военнослужащих стран NATO – даже с миротворческой миссией.