 

Китайский флаг был поднят на спорном острове рядом с филиппинским форпостом

28.04.2025, 11:25, Новости дня
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Филиппинские военные не оставили без ответа высадку китайских военнослужащих на спорный необитаемый остров Сэнди-Кей, расположенный недалеко от филиппинского форпоста на острове Титу, где находится база мониторинга китайской активности.

26 апреля китайская сторона объявила о захвате Сэнди-Кей. На нем высадились бойцы береговой охраны, поднявшие знамя КНР и объявившие территорию китайской. Тем самым КНР сказала о территориальных претензиях на остров Титу, расположенный в 22-километровой зоне, то есть, с точки зрения официального Пекина, территориальных водах Китая.

На следующий день на Сэнди-Кей высадились филиппинские военные. “Операция демонстрирует непоколебимую решимость и обязательства правительства Филиппин поддерживать суверенитет, суверенные права и юрисдикцию страны в Западно-Филиппинском море”, – говорится в заявлении филиппинской стороны.

Отметим, что 28 апреля начинаются совместные американо-филиппинские учения по обороне и захвату островов. Учения призваны стать ответом на китайскую экспансию, вызывающую глубокие опасения в Юго-Восточной Азии. Южно-Китайское море – одно из главных направлений экспансии.


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