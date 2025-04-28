Великобритания готовит эксперимент по затемнению солнечного света

Ученые во всем мире ищут способы борьбы со стремительными изменениями климата. Последней новостью с этого фронта стало сообщение правительственного Агентства передовых исследований и изобретений Соединенного Королевства (ARIA) о подготовке серии экспериментов по проверке теории противостояния изменениям климата. Для этого ученые предлагают воздействовать на структуру облаков с помощью методов геоинженерии.

ARIA готово выделить 50 млн. фунтов стерлингов на финансирование экспериментов по распылению аэрозолей в облаках, что должно привести к их осветлению, после чего те станут более интенсивно отражать солнечный свет. А это, в свою очередь, должно немного охладить нашу планету.

ARIA обещает уже в ближайшие дни назвать конкретные даты и продолжительность экспериментов, а также гарантировать, что аэрозоли не будут выделять токсичных веществ. По мнению экспертов, в случае успеха в следующие 10 лет результаты тестов можно будет масштабировать.

Однако противники идеи опасаются непредвиденных побочных эффектов, способных потенциально повлиять на количество осадков и сельское хозяйство. Поэтому предлагаемый ARIA метод нуждается в более тщательном изучении. Кстати, он далеко не единственный. В мире рассматриваются еще несколько спорных методов — среди них наращивание полярных ледников и стимуляция роста океанических водорослей.Источник — ARIA