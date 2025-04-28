 

Завершено тестирование первого отечественного компрессора для перекачки газа

28.04.2025, 9:05, Разное
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Фото: АО «НИИЭФА»

На площадке АО «НИИЭФА», интегрированного в структуру «Росатома», завершено тестирование первого созданного в России компрессора отпарного газа, изготовленного на «Казанькомпрессормаше». Такое оборудование, в частности, применяется при перекачке сжиженного газа.

Установка стала первым низкотемпературным компрессором подобного типа, изготовленным в России. Для «холодных» испытаний с газообразным азотом была выбрана база «НИИЭФА», инженерами которой была заранее подготовлена программа планируемых испытаний и методики проведения тестов.

Процесс тестирования установки с расходом газа 76 т/ч, имеющей массу 17 тонн и длину порядка 3 метров, включал несколько этапов. Во время испытаний фиксировалось множество напорных, энергетических, расходных, температурных показателей работы и уровень вибрации.

Как уточняется, в ходе планомерного тестирования установки каких-либо несоответствий расчетным параметрам не выявлено, новый компрессор успешно завершил все этапы испытаний.

Оборудование такого типа широко применяется при перекачке сжиженного природного газа. Кроме того его используют в различных технологических процессах, а также непосредственно в установках, на которых производится СПГ.Источник &#8212 АО «НИИЭФА»


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