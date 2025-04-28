Готовимся к аномальной жаре: России предрекли рекордно долгое лето

Китайские исследователи представили тревожные прогнозы относительно климатических изменений, которые могут затронуть Россию и другие страны Северного полушария к 2100 году. В своем исследовании, опубликованном на сайте Phys.org, исследователи предупреждают о возможных катастрофических последствиях изменения климата. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно полученным данным, лето в Северном полушарии может увеличиться до полугода. Ученые отмечают, что с 1952 по 2011 год продолжительность лета уже возросла с 78 до 95 дней, в то время как зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также претерпели изменения: весна сократилась с 124 до 115 дней, а осень — с 87 до 82 дней. В результате, к 2100 году зима может длиться всего два месяца.

«Многочисленные исследования показывают, что изменение сезонов создает значительные риски для экосистем и здоровья человека», — заявил один из авторов исследования Юпинь Гуан.

Ученые отмечают, что такие изменения могут повлиять на миграцию птиц и сроки цветения растений, что, в свою очередь, может затруднить поиск пищи для животных и нарушить баланс в природных сообществах.

Смена сезонов также затронет сельское хозяйство. Ранние весенние потепления или неожиданные снегопады могут негативно отразиться на урожайности. Увеличение периода цветения растений приведет к повышенному уровню пыльцы в воздухе, что может усугубить аллергические реакции у людей. Кроме того, изменение климатических условий может позволить комарам, переносчикам болезней, расширить свои ареалы на север.

Китайский метеоролог Цунвэнь Чжу подчеркивает, что такие изменения могут привести к более разрушительным погодным явлениям, включая лесные пожары в результате аномально жаркого лета. Эти прогнозы подчеркивают необходимость активных действий для минимизации последствий изменения климата и защиты экосистем.