 

Массированная атака украинских БПЛА на завод военной электроники Кремний-Эл в Брянске

28.04.2025, 8:40, Новости дня
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Министерство обороны РФ пишет о перехвате вечером 27 апреля и ночью 28 апреля 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 102 БПЛА – над территорией Брянской области, а также над Крымом и Черным морем, над Курской и Белгородской областями.

Судя по сообщениям местных СМИ, украинские БПЛА вновь атаковали завод военной электроники Кремний-Эл в Брянске. Причинен ущерб.

Кроме того, ограничения на полеты были введены в петербургском аэропорту “Пулково”. Хотя об атаках украинских БПЛА в Ленинградской области минобороны РФ не сообщало.

Прошлая атака на завод военной электроники Кремний-Эл в Брянске была осуществлена 24 января 2025 года. Тогда на некоторое время российское АО “Группа Кремний ЭЛ” (Брянск), занимающееся производством микроэлектроники, приостановило работу.


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