 

Новинка от американской компании поможет облегчить жизнь страдающим от зуда

28.04.2025, 7:05, Разное
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Американский производитель представил инновационное решение для тех, кто сталкивается с постоянным зудом. Устройство под названием Adam призвано уменьшить неприятные ощущения благодаря уникальной технологии вибраций.

Фото из открытых источников

Adam крепится на любую часть тела, будь то рука, нога или шея, и использует искусственный интеллект для анализа признаков зуда. Как только гаджет фиксирует появление раздражающих ощущений, он начинает мягко вибрировать с частотой до 10 000 колебаний в минуту. Этот процесс создает иллюзию того, что кожа была почесана, тем самым обманывая нервную систему и снижая дискомфорт.

По мнению разработчиков, такое изобретение станет настоящим спасением для людей, страдающих от аллергии, экземы и дерматита. Оно поможет значительно улучшить качество жизни, особенно в ночное время, когда зуд может мешать полноценному отдыху. Кроме того, регулярное использование устройства должно способствовать снижению раздражения кожи.

Компания планирует запустить в продажу Adam после завершения ряда клинических испытаний, намеченных на текущий год.


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