Бобры за 2 дня построили плотины, которые власти Чехии собирались возвести в течение 7 лет

В природном парке Брди семья европейских бобров совершила настоящий подвиг: всего за два дня они построили несколько плотин, на возведение которых чешскому правительству понадобилось семь долгих лет.

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История началась ещё в 2018 году, когда власти Чехии решили начать масштабный проект по восстановлению водных объектов в Брди. Однако процесс затянулся из-за необходимости получения множества разрешений и согласования всех деталей строительства. Ожидания растянулись на целых семь лет, а стоимость проекта составила около 30 миллионов чешских крон.

Но неожиданно инициативу взяли в свои лапы бобры. Эти трудолюбивые животные справились со строительством плотин буквально за пару дней, сделав ненужными многомиллионные затраты государства. По словам экологов, работа бобров оказалась настолько качественной, что новые плотины уже начали выполнять свою функцию, помогая восстанавливать водно-болотные угодья до их естественного состояния.

Зоолог Иржи Влчек отметил, что скорость работы бобров поразительна: «Они способны построить плотину за одну ночь, максимум за две. Человечество же тратит годы на получение разрешений, утверждение проектов и поиск финансирования».

Глава администрации охраняемой природной территории Брди Богумил Фишер также подчеркнул разницу между природой и бюрократической машиной: «Мы вели долгие переговоры с Военным лесным хозяйством и бассейном реки Влтавы, пытаясь согласовать все аспекты проекта. Но бобры просто пришли и сделали всё сами, причём совершенно бесплатно».

Плотины, возведённые бобрами, оказались точно в тех местах, где они должны были находиться, и теперь в этих местах живут редкие каменные раки, лягушки и другие представителей фауны. Как заметил глава Центрального чешского отделения Агентства по охране природы и ландшафтов Ярослав Обермайер, «бобры всегда выбирают правильные места для своих построек. Их решения зачастую оказываются точнее, чем наши проекты на бумаге».