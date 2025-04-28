 

Рупор кремлевской пропаганды: Либертарианство на Украине

28.04.2025, 3:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Достаточно ожидаемый поворот событий с учетом украинского колеса генотьбы и того факта, что украинские либертарианцы яростно поддерживал евромайдан 2014 года.
Ну а это – последствия.

Либо посадят, либо отправят на мясо. За это стоял майдан.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Американские ученые разработали новый препарат для борьбы с облысением

28.04 / Мнение «аналитика»: О вратах Ада в уютной Москве… Кто открыл портал?

28.04 / Жизнь как взаимодействие машин: новое понимание биологических процессов

28.04 / Недалеко от Иерусалима археологи нашли 9000-летнюю гробницу женщины-шаманки с шестью пальцами

28.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Подготовка к параду

27.04 / Прогнозы учёных: каким будет человечество через 1000 лет

27.04 / Мнение: Симоньян и Симонов

27.04 / Экзоскелеты с ИИ помогают туристам покорить священную гору Тайшань

27.04 / Рупор кремлевской пропаганды: “Бандероль” для бандеровцев

27.04 / Загадочные следы на спутнике Урана указывают на скрытый океан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика