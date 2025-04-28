Рупор кремлевской пропаганды: Либертарианство на Украине
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Достаточно ожидаемый поворот событий с учетом украинского колеса генотьбы и того факта, что украинские либертарианцы яростно поддерживал евромайдан 2014 года.
Ну а это – последствия.
Либо посадят, либо отправят на мясо. За это стоял майдан.
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Источник: Colonel Cassad
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