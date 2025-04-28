Американские ученые разработали новый препарат для борьбы с облысением

Американские исследователи анонсировали разработку инновационного препарата, лечащего облысение. Препарат, получивший рабочее название VDPHL01, успешно прошел лабораторные испытания, и теперь исследователи ищут добровольцев для дальнейших клинических испытаний. Об этом сообщает News.ru.

Фото из открытых источников / Кадр со съемок фильма «Росомаха: Бессмертный», 2013 г.

Основная цель VDPHL01 заключается в борьбе с дигидротестостероном, гормоном, избыток которого считается одной из главных причин мужского облысения. Хотя на рынке уже существуют средства, направленные на снижение уровня этого гормона, их применение связано с рядом побочных эффектов, включая гормональные нарушения, которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья.

В отличие от существующих гормональных препаратов, VDPHL01 не относится к этой категории, что делает его потенциально более безопасным вариантом. Тем не менее, исследователи подчеркивают, что окончательные выводы о безопасности препарата можно будет сделать только после завершения клинических испытаний.

Важно отметить, что VDPHL01 не сможет помочь тем, у кого облысение уже сильно выражено. Если на голове отсутствуют волосяные фолликулы, восстановить их будет невозможно. Препараты, блокирующие дигидротестостерон, могут остановить выпадение волос и даже восстановить их в случае, если потеря произошла недавно.

Для тех, кто замечает первые признаки облысения, специалисты рекомендуют не откладывать визит к врачу. Часто проблемы с волосами могут быть связаны с дефицитом витаминов или состоянием кожи головы. Обратившись к специалисту, можно выявить и устранить причины выпадения волос, что поможет сохранить шевелюру.