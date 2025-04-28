Мнение «аналитика»: О вратах Ада в уютной Москве… Кто открыл портал?

Однажды глава московской районной Управы решил быть ближе к людям и… пошёл в обход. В смысле — в пеший обход территории вверенного ему внутригородского муниципального образования. Кто бы мог хоть на минуту представить, что эта местная рутина откроет настоящий портал в Ад?

Но разверзлись его врата, и хлынуло…

Хлынуло от «благодарных» жителей тако-о-ое, что хоть святых выноси. В комментариях к этому фото, появившемуся в локальном Телеграм-канале.

Люди припомнили всё и сразу — ежегодно меняемые бордюры и никакой капремонт в подъездах, криминальную ситуацию на улицах и обманы в торговых точках. За всё, по их мнению, и.о. главы районной управы — он, к слову, второй справа — должен нести ответ.

Но ещё больше досталось чиновнику и его сопровождающим за… экстерьер. Самые мягкие комментарии были в духе «Если бы эти люди шли мне навстречу, я бы поторопилась перейти на другую сторону улицы» и «Эта бригада главы Управы напоминает совсем другую “бригаду”». Также люди поминали «кочевников», «СевКавТВ» и «аулы» — из-за дресс-кода. Всего почти на 200 комментариев — и это в чате, где и десяток редко набирается к посту.

Добрые люди — москвичи… душевные… не так ли?

Или не правы муниципальные чиновники, пришедшие на обход не в деловых костюмах?

И отдельно: должен ли глава столичного муниципалитета обязательно быть внешне похожим на «коренного москвича»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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