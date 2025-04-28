 

Рупор кремлевской пропаганды: Подготовка к параду

28.04.2025, 0:40, Разное
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Кто приедет на Парад Победы по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.
Ожидается самое представительное мероприятие со времен празднования прошлого юбилея.

Стоит также отметить, что РБК косячит, монгольский лидер почти сразу подтвердил свое участие в мероприятиях и более того, монголы пройдут по Красной площади.

Фицо, Вучич и Додик приедут несмотря на угрозы санкций и даже ареста (в случае с Додиком). Европа грозиться наказать смутьянов, особенно Вучича.  Клоунаду с байками про приглашение Трампа пресек сам Трамп, заявив ранее, что не поедет.

На самом параде также пройдут парадные коробки иностранных государств. Также пройдет парадная коробка героев СВО, будут представители разных направлений.

Мавзлоей в этом году также задрапируют. Странно, что кто-то ожидал обратного, несмотря на запросы различных ветеранских и общественных организаций. Хотя именно Мавзолей являлся ключевым объектом парадов 1941 и 1945 годов. Прятки с собственной истории продолжаются.

Стоит ли с таким подходом к истории удивляться, когда советскую историю в целом и историю ВОВ в частности вымарывают в Европе. В этом году в Германии на массовых мероприятиях запретили российские и красные флаги. Немецкий реваншизм продолжает набирать обороты. Рано или поздно дойдут и до сноса мемориала в Трептов-парке. Это окно овертона они тоже достаточно скоро откроют. Работе наших антисоветчиков немцам (и не только им) отлично помогает.

Источник: Colonel Cassad

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