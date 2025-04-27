Рупор кремлевской пропаганды: “Бандероль” для бандеровцев

"Бандероль" для бандеровцев

С середины апреля 2025 года ВС РФ начали применять в боевых действиях новый реактивный беспилотник "Бандероль". Массовая премьера данного дрона состоялась во время недавних ударов по военным объектам в Одессе.

Характерными признаками дрона стали высокая скорость, громкий звук с завыванием аля "Штука" и увеличенная боевая часть. Противник заявляет что данный дрон является более опасным, чем "Герань". Название конечно удачно для данной системы подобрали.

Из известных характеристики – скорость до 500 километров, что затрудняет перехват этих дронов огнем стрелкового оружия и пулеметов. Дрон в ходе осуществляемых атак применялся вместе с "Геранями", "Герберами" и "Пародиями".

Стоит также отметить, что вчера противник заявил, что в Киевской области была обнаружена "Герань" в кассетном варианте, которая сдетонировала при попытке ее утащить на исследование.

В общем, война – двигатель прогресса. Наша беспилотная промышленность продолжает развиваться.

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Источник: Colonel Cassad

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