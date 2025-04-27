Рупор кремлевской пропаганды: “Бандероль” для бандеровцев
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
"Бандероль" для бандеровцев
С середины апреля 2025 года ВС РФ начали применять в боевых действиях новый реактивный беспилотник "Бандероль". Массовая премьера данного дрона состоялась во время недавних ударов по военным объектам в Одессе.
Характерными признаками дрона стали высокая скорость, громкий звук с завыванием аля "Штука" и увеличенная боевая часть. Противник заявляет что данный дрон является более опасным, чем "Герань". Название конечно удачно для данной системы подобрали.
Из известных характеристики – скорость до 500 километров, что затрудняет перехват этих дронов огнем стрелкового оружия и пулеметов. Дрон в ходе осуществляемых атак применялся вместе с "Геранями", "Герберами" и "Пародиями".
Стоит также отметить, что вчера противник заявил, что в Киевской области была обнаружена "Герань" в кассетном варианте, которая сдетонировала при попытке ее утащить на исследование.
В общем, война – двигатель прогресса. Наша беспилотная промышленность продолжает развиваться.
—
Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет