 

Рупор кремлевской пропаганды: “Бандероль” для бандеровцев

27.04.2025, 22:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

"Бандероль" для бандеровцев

С середины апреля 2025 года ВС РФ начали применять в боевых действиях новый реактивный беспилотник "Бандероль". Массовая премьера данного дрона состоялась во время недавних ударов по военным объектам в Одессе.
Характерными признаками дрона стали высокая скорость, громкий звук с завыванием аля "Штука" и увеличенная боевая часть. Противник заявляет что данный дрон является более опасным, чем "Герань". Название конечно удачно для данной системы подобрали.

Из известных характеристики – скорость до 500 километров, что затрудняет перехват этих дронов огнем стрелкового оружия и пулеметов. Дрон в ходе осуществляемых атак применялся вместе с "Геранями", "Герберами" и "Пародиями".

Стоит также отметить, что вчера противник заявил, что в Киевской области была обнаружена "Герань" в кассетном варианте, которая сдетонировала при попытке ее утащить на исследование.

В общем, война – двигатель прогресса. Наша беспилотная промышленность продолжает развиваться.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Прогнозы учёных: каким будет человечество через 1000 лет

27.04 / Мнение: Симоньян и Симонов

27.04 / Экзоскелеты с ИИ помогают туристам покорить священную гору Тайшань

27.04 / Загадочные следы на спутнике Урана указывают на скрытый океан

27.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Врангель пишет Даллесу

27.04 / Древнейшую трехмерную карту времен палеолита обнаружили французские ученые

27.04 / Самый высокий буйвол в мире по имени Кинг-Конг живет в Таиланде

27.04 / Потрясающие научно-фантастические концепт-арты Бориса Турано — художника из Италии

27.04 / Мнение: Имперский Царь-молот на гербе советской Перми

27.04 / Американские ученые выяснили, что экономические модели хуже подбрасывания монетки: кофейная гуща – лидер с 3% точности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика