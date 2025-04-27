Загадочные следы на спутнике Урана указывают на скрытый океан

Астрономы продолжают исследовать спутники гигантских планет Солнечной системы, таких как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, и обнаруживают, что под их ледяными панцирями могут скрываться жидкие океаны. Одним из самых интригующих объектов является спутник Урана – Ариэль, поверхность которого изрезана глубокими впадинами. Эти образования могут содержать отложения, выброшенные из недр спутника, включая углекислый лед и другие углеродосодержащие материалы, образовавшиеся в результате внутренних химических процессов. Исследование опубликовано в журнале The Planetary Science Journal.

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Планетолог Хлоя Беддингфилд из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса отмечает, что борозды на Ариэле могут стать ключом к пониманию внутреннего строения этого спутника.

«Если наши предположения верны, эти образования могут служить источниками отложений оксида углерода и помочь нам лучше понять геологическую активность Луны», — говорит она.

На дне некоторых борозд обнаружены параллельные линии, представляющие собой одни из самых молодых геологических образований на Ариэле. Исследователи не уверены, как они образовались, но предполагают, что это может быть связано с тектонической и вулканической активностью. Используя данные наблюдений и модели формирования, Беддингфилд и её команда пришли к выводу, что аналогичные процессы, происходящие на Земле, могут объяснить появление этих геологических структур.

Процесс, называемый растяжением, может быть причиной образования борозд на Ариэле, когда теплый материал поднимался из недр, раскалывая кору спутника. Исследователи обнаружили, что края расщелин идеально совпадают, что указывает на активные геологические процессы.

Интересно, что в прошлом спутники Урана могли находиться в орбитальном резонансе, вызывая гравитационное воздействие, которое могло привести к внутреннему нагреванию и образованию скрытых океанов. Недавние наблюдения с помощью телескопа JWST подтверждают наличие такого океана под поверхностью Ариэля.

Хотя предполагаемый океан может способствовать образованию углекислого льда на поверхности, остаётся много вопросов о его глубине и изоляции от других геологических процессов. Беддингфилд подчеркивает, что у нас пока недостаточно данных для окончательных выводов.

«Мы многого не знаем о связи между льдом на поверхности и бороздами», — добавляет она, указывая на ограничения предыдущих исследований, включая миссию «Вояджер-2», которая не смогла получить детальные данные о распределении льда.

Исследователи подчеркивают необходимость отправки миссий к Урану и Нептуну, чтобы лучше понять эти удивительные объекты и их внутренние процессы.