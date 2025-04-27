 

Рупор кремлевской пропаганды: Врангель пишет Даллесу

27.04.2025, 21:55, Разное
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Врангель пишет Даллесу

Интересный документ 1950 года из недавно рассекреченных документов ЦРУ.

Вдова барона Врангеля (того самого) Ольга Врангель пишет директору ЦРУ Алену Даллесу (того самого автора "плана Даллеса", который не существует, но выполняется) по поводу устройства на работу в ЦРУ некеого человека, имя которого вымарано из документа.
Даллес пообещал помочь с трудоустройством креатуры Ольги Врангель.

Работы на спецслужбы и со спецслужбами вражеских государств характерная отличительная черта белоэмигрантов.

Интересно конечно, кого именно она рекомендовала в ЦРУ.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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