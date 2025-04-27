 

Американские ученые выяснили, что экономические модели хуже подбрасывания монетки: кофейная гуща – лидер с 3% точности

27.04.2025, 19:33, Разное
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В США завершилось масштабное 25-летнее исследование методов экономического прогнозирования, в ходе которого учёные сравнили предсказательную силу кофейной гущи, карт таро, подбрасывания монетки, астрологии и математических моделей экономики. Математические модели показали наихудшие результаты, существенно уступив всем остальным методам.

Наиболее эффективным способом предсказания экономических трендов оказалась кофейная гуща (точность 3%). Карты таро и подбрасывание монетки показали примерно одинаковые результаты – около 2%, в то время как математические модели едва достигли 0,5%.

«Мы ожидали, что экономические модели хотя бы немного превзойдут случайность, – призналась руководитель исследования, профессор и экс-замглавы ФРС Эсмеральда Вандербильт. – Однако из-за различных допущений, которые сделали так называемые учёные при создании этих моделей, они ошибаются очень сильно. Единственный метод исследования, которые они обошли по точности – это обезглавленная курица, и то только из-за дефицита экспериментального материала».

В связи с полученными результатами, ведущие экономические школы мира начали изучать возможность отказа от преподавания математических моделей и переходе на альтернативные методы прогнозирования. В ближайшее время ожидается появление сертифицированных специалистов по чтению кофейной гущи, которые будут консультировать правительства и корпорации по вопросам экономической политики.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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