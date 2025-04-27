Мнение «аналитика»: О показательной разнице… Не укладывается в голове?

Говорят, всё так долго и сложно потому, что «здесь» и «там» — реально один народ. Вплоть до того, что в ответ на предложение сдаться звучит оттуда «Русские не сдаются!» и отборный русский мат. Да и многие архетипы у «них» и «нас» не просто близкие — общие. Уважение к матери, например, впитано с её молоком. «Мама — первое слово, главное слово в каждой судьбе», и так далее.

Но вот появляются в Сети откровения защитников «нэньки».

Читаем и…

Уже забыть успели недавнюю статью о повседневности по ту сторону «поребрика». А зря. Самое показательное, конечно — в словах украинского штурмовика, два года воевавшего, а на третий сбежавшего. Там его спрашивают: а как семья-то среагировала на дезертирство? И звучит ответ:

— Так у меня же мама в Рашке. Созваниваемся. Она знает, что я пошел в СЗЧ. Она переживает, конечно, но вообще она ватница, мы с ней не затрагиваем эти темы. Я поначалу пытался, а она только плечами пожимает: «Я политикой не интересуюсь», — ну стандартный кацапский ответ. Точно так же работает на своём «Уралвагонзаводе», танки выпускает.

Сколько же всего в этом ответе!

Выходил в начале XX века в Киеве журнал «Українська хата», рупор национально-умеренно-демократического направления, ставивший задачей сформулировать «идейные основы национально-освободительного движения и соответствующего ему мировоззрения». А также показать идеал украинства, эмансипированного от посторонних влияний и опирающегося на индивидуальность. Были там в программной статье такие строки:

— Любить — значит жертвовать. Если ты любишь Украину, ты должен пожертвовать любовью ко всем остальным…

И такие:

— Если у нас идет речь об Украине, то мы должны оперировать одним словом — ненависть. И это ненависть к её врагам… Возрождение Украины — синоним ненависти к своей жене-московке, к своим детям-кацапчатам, к своим братьям и сёстрам кацапам, к своим отцу и матери кацапам. Любить Украину — значит, пожертвовать всей кацапской роднёй.

Сказано за сто лет до «Крымской весны» 2014 года.

Немудрено, что в сентябре 1914 года этот журнал закрыли. Но семена были вброшены и проросли. А век спустя дали всходы. И по-прежнему у свидомого украинца мать — кацапка.

Тут можно было бы и поставить точку или задать возмущённый вопрос. Но посмотрим чуть глубже и дальше.

Сама вот эта вот формула: «Прежде думай о Родине, а потом о родне», требовавшая отречения от близких, не важно по «национальному» или по «идейному» принципу, ничего/никого не напоминает?

А основанный на ней «культурный код» Украина über alles?

И с другой стороны… Если конструкт «ненавидь кацапов» как идейная и духовная основа всего украинского внедрён в головы искусственно, извне, то не правы ли те, кто считает украинство багом?

Те есть, всё это можно «перепрограммировать» при определённых усилиях?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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