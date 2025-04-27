Загадка метеорита Хоба: почему падающий объект не оставил после себя кратер?

В 1920 году в Грутфонтейне, Намибия, фермер, работая на своем поле, неожиданно наткнулся на препятствие под землей. Заинтересованный этим феноменом, он начал раскопки и обнаружил нечто необычное — огромный кусок металла, который позже оказался самым крупным метеоритом, найденным на Земле. Его вес составляет 60 тонн, а состав включает 84% железа и 16% никеля и других элементов. Об этом сообщает IFLScience.

Фото из открытых источников

Метеорит, получивший название «Хоба» в честь фермы, на которой был найден, привлек внимание ученых не только своим размером, но и странной плоской формой. Обычно метеориты, попадая на Землю, создают заметные ударные кратеры, однако в этом случае их не оказалось. Это обстоятельство стало предметом дальнейших исследований.

Согласно статье, опубликованной учеными в 2013 году, существует две основные теории о падении метеорита Хоба. Первая предполагает, что он произошел от единого материнского тела, а вторая — что это лишь первый найденный фрагмент более крупного метеорита. Ученые также отметили, что отсутствие признаков столкновения может означать, что метеорит либо был перемещен с места падения, что маловероятно, либо его падение прошло так, что все следы столкновения исчезли.

Метеорит имеет размеры около 2,7 метра в длину и ширину, и 0,9 метра в толщину, и на нем нет крупных трещин. Однако, как выяснили исследователи, он претерпел изменения на поверхности, образовав слой железистого сланца толщиной 20-30 см, где соприкасался с известняком Калахари. Исследования радионуклидов показали, что метеорит находится на Земле менее 80 000 лет.

Хотя отсутствие письменных свидетельств о его падении вызывает вопросы, физики научились моделировать сценарии, при которых образовался этот метеорит. Одной из гипотез является то, что он вошел в атмосферу под низким углом и с малой скоростью, что позволило ему практически вертикально приземлиться, минимизировав повреждения.

Исследования показали, что масса метеорита Хоба составляет около 500 000 кг, и в результате его падения образовался кратер диаметром около 20 метров и глубиной около 5 метров, который со временем разрушился.

На сегодняшний день метеорит Хоба остается практически нетронутым и находится там, где его и нашли, продолжая привлекать внимание ученых и исследователей со всего мира.