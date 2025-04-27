 

Китайский робот «Чёрная пантера» установил мировой рекорд скорости

27.04.2025, 16:35, Разное
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Учёные из Чжэцзянского университета в Китае рассказали об успешном создании четвероногого робота под названием «Чёрная пантера», который смог развить постоянную скорость до 10 метров в секунду, установив новый мировой рекорд среди подобных устройств.

Фото из открытых источников

Разработка «Чёрной пантеры» началась ещё в 2018 году в рамках работы Международного научно-технического инновационного центра Ханчжоу. На протяжении нескольких лет исследовательской группе не удавалось преодолеть барьер в 6 метров в секунду: каждый раз, когда робот пытался увеличить свою скорость, возникали серьёзные поломки, включая разрушение корпуса и повреждение «икроножных» механизмов. Но благодаря многочисленным испытаниям и изучению строения суставов и мышц у разных видов животных, а также человека, инженерам удалось найти решение проблемы. Они добавили специальные пружины между суставами ног, что позволило значительно снизить нагрузку от ударов.

Теперь, спустя годы упорного труда, «Чёрная пантера» успешно преодолела отметку в 10 м/с, что было зафиксировано на видео, опубликованном Международным центром инноваций в области науки и технологий Ханчжоу. На видеоролике можно наблюдать, как робот уверенно бежит по беговой дорожке с новой рекордной скоростью. Учёные подчеркивают, что это достижение стало возможным благодаря внедрению инновационных алгоритмов управления и экспериментам с новыми материалами и конструкционными решениями.

Эта скорость уже приближает «Чёрную пантеру» к показателям лучших человеческих спринтеров на стометровке, хотя пока что робот способен поддерживать такую скорость лишь в лабораторных условиях. Исследователи отмечают, что развитие такой высокой скорости требует значительных энергетических затрат и сильно нагружает механизмы робота, особенно при движении по твёрдой поверхности. Поэтому пока «Чёрная пантера» демонстрирует свои возможности исключительно на специальных тестовых площадках.

Сам робот весит 38 килограммов, а его высота 0,63 метра. Для сравнения, самый быстрый гуманоидный робот, который тоже был создан китайскими специалистами, достигает роста 170 сантиметров, весит около 30 килограммов и развивает скорость до 3,6 метров в секунду.

Теперь китайские учёные собираются достичь скорости 15 метров в секунду, что приблизило бы «Чёрную пантеру» ещё ближе к уровню рекордсменов-людей.


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