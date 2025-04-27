 

Ультралегкая палатка Hyperlite Crosspeak 2 стоит столько же, сколько весит — в долларах

27.04.2025, 15:50, Разное
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Производитель сверхлегкого снаряжения для походов Hyperlite Mountain Gear выпустил низкопрофильную купольную палатку Crosspeak 2 весом всего 907 г в собранном виде. Для ее установки не требуются треккинговые палки или растяжки. Новинка изготовлена из Dyneema Composite Fabrics (DCF) — материала, хорошо известного в среде туристов своей прочностью и легкостью. Ранее компания Hyperlite уже использовала DCF для создания нескольких невероятно легких палатков.

Crosspeak 2 является результатом переосмысления существующего дизайна, направленного на достижение баланса между весом и комфортом. Палатка проста в установке благодаря X-образной раме с перемычкой для подъема полотна. В штатный комплект включены две отдельные сетчатые двери на молнии с внешними водонепроницаемыми тамбурами из Dyneema, боковыми сетчатыми стенками для вентиляции и магнитными подхватами дверей.

Внутри днище палатки слегка сужается, сохраняя форму спального мешка. Длина днища составляет 224 см. Среди других особенностей — регулируемые вентиляционные отверстия, два внутренних кармана, светоотражающие чехлы для стоек и ярко-оранжевые страховочные тросы.

Crosspeak 2 стоит 950 долларов США — это весьма конкурентная цена по сравнению с большинством аналогов. Первые поставки Crosspeak 2 запланированы на начало мая.Источник &#8212 Hyperlite Mountain Gear


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