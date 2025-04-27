 

Индийский подросток установил новый мировой рекорд по скорости сложения чисел

27.04.2025, 15:40, Разное
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14-летний школьник из Индии вошел в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей невероятной способности к быстрому сложению многозначных чисел. Вундеркинд использует методику ментального счета, представляя себе абакус — древнюю счетную доску, которую он мысленно передвигает, чтобы получить результат. Об этом пишет «Комсомольская правда» на своем Telegram-канале truekpru.

Фото из открытых источников

Его достижение впечатляет: парень сумел сложить 50 пятизначных чисел всего за 18,71 секунды! Это рекордное время позволило ему превзойти предыдущие достижения в этой области. Кроме того, он справился со сложением 200 четырехзначных чисел менее чем за полторы минуты — ровно за 1 минуту и 9 секунд.

Этот талантливый юноша уже успел установить несколько других мировых рекордов по работе с числами, включая операции сложения и умножения больших чисел. Его выдающиеся математические навыки заслужили ему прозвище «человеческий калькулятор».

Фото из открытых источников

Методика ментального счета, которую использовал индийский подросток, основана на визуализации абакуса. Абакус — это древняя счётная доска, которая использовалась для выполнения арифметических операций задолго до появления современных калькуляторов.

Эта техника требует высокой концентрации и тренировки, поскольку необходимо удерживать образ абакуса в сознании и одновременно манипулировать им для получения правильных результатов. Многие специалисты считают, что такой способ ментальных вычислений развивает память, внимание и логическое мышление.


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