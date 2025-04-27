Астрономы исследовали появление в Солнечной системе астероида Оумуамуа, и обнаружили нечто необычное

В 2017 году астрономы во всем мире были удивлены появлением астероида Оумуамуа, который пролетел через Солнечную систему. Этот объект привлек внимание ученых своей необычно вытянутой формой, что вызвало вопросы о его происхождении и природе.

Фото из открытых источников

Оумуамуа, что в переводе с гавайского означает «посланник издалека», был обнаружен осенью 2017 года обсерваторией Pan-STARRS на Гавайях. Его траектория и скорость ясно указывали на то, что астероид не является частью нашей Солнечной системы, а пришел из межзвездного пространства. Это открытие стало историческим событием для астрономии, так как Оумуамуа стал первым известным межзвездным объектом, наблюдаемым в нашем космическом соседстве.

При дальнейших наблюдениях исследователи заметили, что астероид вращается вокруг своей оси и изменяет яркость. Исследования показали, что его длина составляет около 230 метров при ширине около 35 метров, то есть он почти в семь раз длиннее, чем шире. Такой необычный размер и форма поставили астрономов перед вопросом о механизмах, способных формировать подобные тела. Хотя основная версия предполагает естественное происхождение, некоторые исследователи высказывают гипотезу о возможном искусственном происхождении Оумуамуа.

Недавно группа астрономов из Китая предложила новую теорию о происхождении таких вытянутых объектов. В своей статье, опубликованной на сервере препринтов Корнеллского университета (arxiv.org), исследователи утверждают, что Оумуамуа и подобные ему астероиды могут возникать в результате приливного разрушения — процесса, при котором меньший объект разрывается под воздействием гравитации более крупного тела. Каждый объект в космосе имеет предел Роша — границу, при пересечении которой он может быть уничтожен.

В качестве примера исследователи упомянули ожидаемую встречу с астероидом Апофис в 2029 году, который пройдет на расстоянии всего 32 тысяч километров от Земли, что близко к пределу Роша. Если бы Апофис оказался чуть ближе, это могло бы привести к падению обломков на Землю.

Исследователи также рассмотрели возможность того, что Оумуамуа является обломком планетезимали, небесного тела, из которого формируются планеты. В частности, они предположили, что в некоторой системе планетезимали могли быть разрушены, если в ней присутствовала одна большая планета, например, газовый гигант. Это могло привести к тому, что фрагменты, подобные Оумуамуа, оказались выброшенными в межзвездное пространство.

Моделирование показало, что наилучшие условия для формирования таких астероидов существуют в системах с красными карликами, где планета, подобная Юпитеру, находится ближе к звезде, чем Меркурий. В отличие от солнечных систем, где такие объекты, как правило, остаются целыми, в системах с красными карликами вероятность образования и выброса Оумуамуа составляет лишь три процента. Получается, что встреча с Оумуамуа в 2017 году является редким астрономическим событием, которое необходимо более глубоко исследовать.