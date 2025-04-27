Как быстро изнашиваются аккумуляторы электромобилей, выяснили исследователи

Недавнее исследование, проведенное компанией GEOTAB, позволило выяснить, насколько долговечны аккумуляторы в электрических транспортных средствах. Результаты проведенной работы могут изменить наше представление о том, как быстро изнашиваются батареи электромобилей. Об этом сообщает UniladTech.

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Долгое время считалось, что резкое ускорение электромобиля негативно сказывается на работоспособности аккумуляторов. Однако новые данные показывают, что это не всегда так. Исследования, проведенные в реальных условиях эксплуатации, подтверждают, что быстрые ускорения и рекуперативное торможение, при котором электромобили восстанавливают энергию при замедлении, могут даже замедлить износ батарей.

В отчете GEOTAB за 2024 год отмечается, что современные технологии производства аккумуляторов способствуют их меньшей деградации. Исследователи проанализировали данные с 10 000 электромобилей и обнаружили, что новые модели теряют всего 1,8% своей мощности в год, что значительно лучше по сравнению с 2,3% в 2019 году.

Тем не менее, не все способы зарядки одинаково полезны. Например, использование быстрых зарядных устройств постоянного тока в условиях интенсивной эксплуатации, особенно в жарком климате, может ускорить деградацию аккумулятора. В то же время медленная зарядка второго уровня положительно сказывается на долговечности батарей.

Исследователи пришли к выводу, что для продления срока службы аккумулятора рекомендуется поддерживать уровень заряда в диапазоне от 20% до 80%, избегать экстремальных температур и быстрой зарядки. Также в другом отчете за 2024 год были зафиксированы низкие темпы деградации у 7000 аккумуляторов электромобилей, которые использовались активно в течение 3–5 лет.

Эти результаты порадуют владельцев электромобилей, так как свидетельствуют о том, что замена аккумуляторов не потребуется в ближайшие годы, что может снизить долгосрочные расходы на эксплуатацию. Автопроизводители также могут использовать полученные данные для оптимизации технологий управления аккумуляторами и условий зарядки.

Кроме того, есть надежда, что после окончания срока службы в транспортных средствах, аккумуляторы смогут быть перепрофилированы для хранения энергии в домах и на предприятиях, что увеличит их срок службы.

Несмотря на существующие проблемы в индустрии электромобилей, такие исследования должны успокоить потенциальных покупателей. В это же время владелец Tesla Илон Маск завершил свою 10-летнюю рекламную кампанию, выпустив новый полностью электрический внедорожник Model Y, что также подчеркивает продолжающийся рост интереса к электромобилям.