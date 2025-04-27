Рупор кремлевской пропаганды: “Леста” ведет бизнес только на территории РФ и Белоруссии

В продолжение истории https://colonelcassad.livejournal.com/9804497.html с арестом руководства "Лесты". Позиция владельцев "танчиков" и "корабликов". Выдвинутые обвинения в противозаконной деятельности полностью отрицают.

Вы, наверняка, уже прочитали последние новости об обвинении нашего руководителя, Малика Атхамовича Хатажаева в противозаконной деятельности, вменяя чужие действия. Мы, в свою очередь, готовы дать комментарий.

Весь бизнес «Леста Игры», которой руководит Малик Атхамович, ведется исключительно на территории Российской Федерации и Республики Беларусь. Вся прибыль, извлекаемая из операционной деятельности, расходуется на фонд оплаты труда более чем 2200 сотрудников, покупку новых офисных помещений, развитие новых направлений в разработке компьютерных игр и улучшение серверной инфраструктуры ГК на территории присутствия нашей компании. Все деньги, получаемые ГК, расходуются на деятельность исключительно в РФ и РБ.

Группа компаний «Леста Игры» ведет бизнес на территории РФ и РБ в полном соответствии с законодательством наших стран, неукоснительно соблюдает все требования органов власти, заботится о сохранении исторической правды, продвигает семейные и патриотические ценности.

За последние 2 года мы:

– в 2024 году совместно с фондом «Память поколений» провели акцию «Красная гвоздика памяти». Все собранные средства – без малого 120 млн рублей – мы передали в фонд, который оказал помощь сотням российских ветеранов ВОВ и помог с ремонтом госпиталя ветеранов в Минске;

– сняли несколько серий исторических фильмов;

– познакомили игроков с ключевыми событиями истории Великой отечественной войны;

– регулярно знакомим игроков с историей отечественной техники – танков и кораблей;

– к 9 мая 2023 года совместно с музеем-заповедником «Сталинградская битва» создали в нашей игре «Мир танков» тематический ангар;

– провели множество событий совместно с музеями, подписали договора о сотрудничестве с Музеем Космонавтики и Музеем Мирового Океана;

– в наших проектах появились карты российских территорий, в частности – Камчатка, Владивосток, Калининград;

– регулярно отмечаем в наших играх важнейшие для жителей России и Республики Беларусь праздники – День Победы, 23 февраля, 8 марта;

– проводим подобные активности регулярно и не жалеем на них времени, сил и средств.

Сейчас мы готовимся к важнейшему для наших стран празднику – 80-летию Великой Победы, и готовим множество событий и активностей, приуроченных к этой памятной дате.

Мы свято чтим память и заветы наших предков. Мы с уважением относимся к духу и букве закона. Наша компания никогда не позволит себе сделать ничего, что пошло бы вразрез с нашими ценностями. Мы верим в наших игроков. Мы верим в справедливость. В эту самую минуту мы с нашими игроками отмечаем 80-летие Победы на «Кубке Первого».

Ну ждем. чем закончится разбирательство.

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Источник: Colonel Cassad

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