 

В правительстве потребовали от СМИ не называть выходцев из СНГ мигрантами и гастарбайтерами

27.04.2025, 13:33, Разное
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Молодёжный совет по межнациональным отношениям при Минстрое предложил внести поправки в законы «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно новому положению, СМИ и блогеры будут обязаны «учтиво и доброжелательно» относиться к приезжим из СНГ, а слова «мигранты» и «гастарбайтеры» запретят к употреблению в публичном поле.

– Идея правильная. Хватит сеять фашизм, разжигать межнациональную рознь и создавать негативный образ людей, которые приехали нам помогать. Наш священный долг – защитить наших гостей и задавить гидру нацизма в зародыше, – заявил депутат Константин Затулин, комментируя инициативу.

Народный избранник призвал называть приезжих «потенциальными гражданами Советского Союза», «нашими людьми», либо «будущими россиянами». В ближайшее время Затулин планирует провести серию вебинаров для блогеров и журналистов, на которых расскажет о наиболее эффективной стратегии взаимодействия с гостями из стран СНГ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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