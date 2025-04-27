Учёные прогнозируют: конец света может наступить мгновенно

Группа американских учёных провела моделирование процесса, который может привести к концу существования Вселенной. Результаты исследования показывают, что если гипотетический «ложный вакуум» перейдёт в состояние «истинного», то этот переход произойдёт настолько быстро, что ни одно живое существо не успеет осознать, что происходит.

Фото из открытых источников

Процесс преобразования вакуума будет распространяться со скоростью света, разрушая всё на своём пути. Таким образом, если такой сценарий действительно реализуется, человечество попросту не сможет зафиксировать момент своего исчезновения.

Эти выводы были сделаны на основе симуляции, проведённой с использованием квантового компьютера. Учёные считают, что нынешний вакуум во Вселенной находится в нестабильном, «ложном» состоянии, и существует вероятность того, что однажды он начнёт переходить в стабильное, «истинное» состояние. Однако точные сроки такого перехода остаются неизвестными, а сама эта концепция пока остаётся лишь одной из множества теорий о судьбе нашего мира.

Какие еще теории предсказывают судьбу Вселенной?

Существует несколько различных научных теорий о возможном будущем нашей Вселенной.

Теория Большого Замерзания

Эта теория основана на предположении, что Вселенная продолжает расширяться, и её температура постепенно снижается. В конечном итоге расширение приведёт к тому, что звезды погаснут, галактики разлетятся друг от друга, а вся материя станет холодной и рассеянной. Это состояние называют «тепловой смертью» Вселенной.

Теория Большого Разрыва

Согласно этой теории, тёмная энергия, которая ускоряет расширение Вселенной, продолжит увеличиваться до тех пор, пока силы гравитации не смогут удерживать вместе даже атомы. Всё вещество во Вселенной будет буквально разорванным на части. Этот сценарий возможен, если плотность тёмной энергии будет расти экспоненциально.

Теория Большого Сжатия

В противоположность Большому Разрыву, эта теория предполагает, что расширение Вселенной замедлится и затем сменится сжатием. В результате вся материя снова соберётся в одну точку, подобно обратному процессу Большого Взрыва. После этого возможно новое рождение Вселенной через новый Большой Взрыв.

Циклическая модель Вселенной

Некоторые учёные предполагают, что Вселенная проходит через бесконечные циклы расширения и сжатия. Согласно этой модели, после каждого Большого Сжатия следует новый Большой Взрыв, и таким образом Вселенная постоянно обновляется.

Концепция мультивселенной

Эта идея предполагает существование множества параллельных вселенных, каждая из которых имеет свои собственные законы физики и начальные условия. Некоторые из этих вселенных могут существовать бесконечно долго, другие же могут столкнуться с различными сценариями конца.

Энтропийная гибель

Согласно второму закону термодинамики, энтропия (мера беспорядка) во Вселенной всегда увеличивается. Если это продолжится, то в конце концов вся доступная энергия будет равномерно распределена, и никакие процессы больше не будут возможны. Это состояние называется максимальной энтропией, и оно делает невозможным существование жизни и сложных структур.

Каждая из этих теорий основывается на текущих данных и наблюдениях за Вселенной, однако окончательный ответ на вопрос о судьбе Вселенной ещё предстоит найти.