Мнение: Раздосадованный Трамп пророчит нам ещё три года Спецоперации

Рейтер добыл список требований, которые США собирались предъявить Украине и России. Идея Трампа была такой: он предлагает Зеленскому и Путину компромисс, то есть сделку терпимую, но неприятную для обоих сторон. Конфликт заканчивается, США прекращают лить бюджетные деньги в эту дыру, и Трамп переключается на более важные для него дела — на защиту интересов Израиля, например.

Вот повестка дня, по итогам обсуждения которой должен был родиться конкретный мирный договор (ссылка):

Проект рамочного соглашения между Россией и Украиной (устная передача)

1. Общие положения:

— Представленные условия являются окончательным предложением Соединённых Штатов обеим сторонам конфликта.

2. Перемирие:

— Установление постоянного прекращения огня.

— Немедленное начало технических переговоров по реализации условий соглашения.

3. Гарантии безопасности Украины:

— Украина получает надёжные международные гарантии безопасности.

— Гарантами выступит специальная коалиция государств: группа европейских стран и ряд добровольно присоединившихся стран за пределами Европы.

— Украина обязуется отказаться от стремления вступить в НАТО.

— Украине разрешается продолжать курс на вступление в Европейский Союз.

4. Территориальные вопросы:

— США официально признают российский суверенитет над Крымом.

— США де-факто признают российский контроль над Луганском.

— США де-факто признают российский контроль над оккупированными территориями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.

— Украина восстанавливает контроль над территориями в Харьковской области.

— Украина восстанавливает контроль над Запорожской атомной электростанцией — при этом управление станцией и распределение электроэнергии будет осуществляться через администрацию США; аналогичная схема предусмотрена для Каховской гидроэлектростанции.

— Украине гарантируется право на свободную навигацию по Днепру и передаётся контроль над Кинбурнской косой.

5. Экономические вопросы:

— США и Украина заключают соглашение об экономическом сотрудничестве и совместной разработке минеральных ресурсов.

— Украина получает полное восстановление инфраструктуры и финансовую компенсацию за ущерб.

— Санкции, введённые против России после 2014 года, будут отменены.

— США и Россия возобновляют экономическое сотрудничество в сфере энергетики и других промышленных отраслей.

Как видите, сделка не особо-то выгодна для России, так как она подразумевает, что Россия слегка откатывается с занятых позиций. Однако до обсуждения дело даже не дошло, так как господину Зеленскому позвонили из Лондона, приказав отказаться наотрез. Встреча 17 апреля формально состоялась, но только формально — вместо реальных представителей стран туда поехали церемониальные помощники, не уполномоченные ничего решать.

Для зануд — нет, у меня нет записи разговора Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским. Я всего лишь предполагаю, что сейчас, в 2025 году, Киев находится на прямом управлении из Британии, и что все важные решения по мирным переговорам принимают британцы. Мои предположения, однако, строятся на многочисленных фактах: к примеру, мы уже достоверно знаем, что предыдущие мирные переговоры лично Борис Джонсон и сорвал.

Почему британцы заставили Киев отказаться от удивительно выгодного для них предложения США, как отреагирует на очередную пощёчину Дональд Трамп, и куда теперь будет развиваться Украинский кризис, мы с Кримсональтером будем думать сегодня в 17:00, на заседании Клуба Зелёной Свиньи (ссылка).

Пока что замечу, что закон Линди, кажется, вполне применим к конфликтам типа Украинского кризиса. Закон Линди предсказывает, что горячая фаза боевых действий продлится ещё три года, до 2028.

Тот же срок — три года — на эмоциях запророчил и сам Дональд Трамп. Вот его реплика в консервативном аналоге твиттера, ТруcСоушл (ссылка):

Президент Украины Владимир Зеленский хвастается на первой полосе Уолл-стрит Джорнал, заявляя: «Украина никогда не признает юридически оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить». Такое заявление наносит серьёзный ущерб мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян ещё много лет назад — при президенте Бараке Хусейне Обаме — и давно не является предметом обсуждения.

Никто не требует от Зеленского признать Крым российским. Но если он так хочет вернуть Крым, почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан под контроль России без единого выстрела?

К тому же на этой территории ещё задолго до «передачи Обамы» находились основные базы российских подводных лодок.

Именно такие провокационные заявления, как у Зеленского, делают мирное урегулирование этой войны крайне затруднительным. Ему совершенно нечем гордиться!

Положение Украины катастрофическое: он может выбрать — либо мир сейчас, либо продолжить войну ещё три года, рискуя в итоге потерять всю страну.

У меня нет никаких связей с Россией, но я хочу, чтобы каждую неделю перестали гибнуть пять тысяч российских и украинских солдат, которые умирают совершенно напрасно.

Заявление Зеленского только продлит кровавую бойню, а этого не хочет никто.

Мы очень близки к заключению сделки, но человек, у которого нет на руках ни одной козырной карты, должен наконец это понять и завершить дело.

Я с нетерпением жду возможности помочь Украине и России выбраться из этого полного и абсолютного хаоса — хаоса, который вообще бы не начался, если бы я был президентом!

В общем, хоть я и надеюсь на скорое завершение Спецоперации, однако я не уверен, что мы успеем победить уже в 2025 году. С другой стороны, США уже были нашими ситуативными союзниками во время Второй мировой. Я не вижу причин, которые сделали бы повторение эпизода нашей короткой дружбы абсолютно невозможным.