 

В Японии разрабатывают рельсотрон для борьбы с гиперзвуковыми ракетами

27.04.2025, 12:10, Разное
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Японские вооруженные силы опубликовали фото прототипа новейшего рельсотрона для борьбы с гиперзвуковыми ракетами, разработанного Агентством по закупкам и материально-техническому обеспечению армии (ATLA).

Работы по созданию рельсотрона в Японии ведутся с 2016 года и являются частью стратегии противодействия гиперзвуковым ракетам и другим высокоскоростным ударным средствам. Информация о ходе работ строго засекречена, однако известно, что последний прототип рельсотрона был испытан на борту корабля Морских сил самообороны Японии JS Asuka.

Рельсотрон стрелял 40-мм снарядом весом 320 грамм. Скорость полета — 6,5 Маха, на каждый выстрел приходилось расходовать около 5 мегаджоулей энергии с перспективой довести этот показатель до 20 мегаджоулей.

Стоит напомнить, что все предшествующие попытки создать действующий рельсотрон в ряде стран, включая США, завершились неудачей. Одна из причин — провал в создании системы питания с отводом тепла, выделяемого при выстреле и в минимизации всей системы, которая позволила бы размещать рельсотрон на кораблях и других компактных боевых платформах.

Чтобы эффективно бороться с гиперзвуковыми ракетами японским инженерам придется с нуля создать «умные» снаряды, способные наводиться и маневрировать в погоне за целью в режиме реального времени — по сути, разработать систему наведения нового поколения. Бортовая электроника снаряда при этом должна быть готова выдерживать чудовищные перегрузки до 30000 g.Источник &#8212 JMSDF


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